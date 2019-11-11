"Переходим в число "середняков": в Эстонии возникли проблемы с "электронным государством"

Новости мира:Из-за проблем с кадрами и инфраструктурой Эстония сдает позиции лидирующего электронного государства.

Эстония теряет позиции передового электронного государства, которыми она гордилась на протяжении последних лет, считает Государственный контролер страны.

"Хотя международная репутация Эстонии как электронного государства высока, по ряду позиций, влияющих на будущее развитие, она начала утрачивать лидирующие позиции и переходить в число "середняков", говорится в годовом отчете государственного контроля, переданном в понедельник председателю парламента Хенну Пыллуаасу (Henn Polluaas), сообщили в пресс-службе госконтроля.

"Мы должны понять, что, хотя э-государство значительно помогает нам в эффективном и более дешевом управлении, оно требует и больших затрат, которых не хотят делать," - прокомментировал отчет государственный контролер Янар Холм (Janar Holm).

Он отметил, что IТ-отделам государственных учреждений проще получать деньги на частично финансируемые Евросоюзом новые разработки, чем на поддержание или совершенствование старых, которые нужно обслуживать самостоятельно.

"Это особенно тревожно, так как в ближайшее время объемы внешнего финансирования снизятся", - сказал руководитель госконтроля.

Главной проблемой для э-государства Эстонии является дефицит квалифицированных кадров и современной инфраструктуры, говорится в отчете.