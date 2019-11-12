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Разведение войск: в ЕС ждут шагов России

Разведение войск: в ЕС ждут шагов России
16:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ.

В Европейском Союзе расценивают как "обнадеживающие сигналы" продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках, а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Так прокомментировала во вторник в Брюсселе развитие событий на востоке Украины пресс-секретарь высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Начало процесса разведения в Петровском (Донецкая обл. – Ред.), завершение вывода сил и техники в Золотом (Луганская обл.), а также прогресс, достигнутый в Станице Луганской (Луганская обл.), включая ремонтные работы на мосту, являются обнадеживающими сигналами с восточной Украины", - отметила она.

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Косьянчич уверена, что эти шаги, "безусловно, облегчат страдания гражданских лиц, живущих вблизи линии соприкосновения, которые несут основную тяжесть этого конфликта".

"Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", - подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

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В этой связи она напомнила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ остается "источником достоверной информации о ситуации на местах и должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе для обеспечения надлежащего мониторинга неподконтрольных украинскому правительству районов и их окрестностей".

Как сообщалось, в полдень понедельника, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на третьем оговоренном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.

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ЕС, Богдановка, Петровское, Майя Косьянчич, Разведение войск.
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