Клинтон: Британцы до выборов должны быть ознакомлены с докладом разведки по РФ

Новости мира:Британцы, которые будут голосовать в этой стране, должны знать, о чем говорится в докладе, до выборов.

Екскандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает «непонятным и позорным» факт того, что доклад о возможном российское вмешательство в британскую политику еще не было обнародовано. Об этом она заявила в интервью изданию ВВС.

"Каждый человек, который будет голосовать в этой стране, должен знать, о чем говорится в докладе, до выборов", - сказала Клинтон, назвав такое решение правительства Британии «непонятным и позорным».

На Даунинг-стрит отрицают, что доклад намерены держать в секрете, и хотят опубликовать его после выборов 12 декабря.

Как отмечает издание, в докладе парламентского комитета по разведке и безопасности рассматривается деятельность России по возможному вмешательству в демократию Великобритании. Она содержит обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы.

В докладе содержатся данные британских спецслужб, таких как GCHQ, MI5 и MI6, скрытые попытки России повлиять на результаты референдума ЕС 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Отчет был доработан в марте и передано на Даунинг-стрит 17 октября. Но одобрение его публикации еще не дано, и должно произойти только после дня выборов 12 декабря. Депутаты в комитете по разведке критично относятся к этому плану, но в правительстве утверждают, что в выборе времени публикации нет ничего необычного.