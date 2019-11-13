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Министр иностранных дел Австрии посетил офис СММ ОБСЕ в Украине

Министр иностранных дел Австрии посетил офис СММ ОБСЕ в Украине
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Глава МИД Австрии встретился в Киеве с представителями миссии ОБСЕ.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в среду встретился в Киеве с представителями гражданского общества и сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщается на странице МИД Австрии в Facebook.

"Министр иностранных дел Александер Шалленберг отправился сегодня с двухдневным визитом в Украину. В Киеве сегодня он провел встречу с представителями гражданского общества, чтобы обсудить актуальные реформы в сфере юстиции и верховенства права", - говорится в сообщении.

Кроме того, вместе со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТГК Мартином Сайдиком австрийский министр посетил офис СММ ОБСЕ в Украине, которая была создана в 2014 году, "чтобы на местах облегчать диалог между сторонами конфликта".

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Как сообщалось ранее, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Александр Шалленберг 13 и 14 ноября будет находиться в Украине с рабочим визитом. 14 ноября в МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Австрии. Предполагается обсуждение актуальных вопросов широкого спектра двусторонних отношений, а также взаимодействие двух государств в рамках международных организаций.

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Украина, Австрия, ОБСЕ, Александер Шалленберг.
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