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Глава МИД Австрии едет в Украину

Глава МИД Австрии едет в Украину
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Глава МИД Австрии Шалленберг в четверг в Киеве проведет переговоры с Пристайко.

В Украине с рабочим визитом 13 - 14 ноября будет находиться федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской республики Александр Шалленберг, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"14 ноября в МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Австрии Александра Шалленберга. Предполагается обсуждение актуальных вопросов широкого спектра двусторонних отношений, а также взаимодействия двух государств в рамках международных организаций", - говорится в обнародованном в среду украинским МИД сообщении.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Ду Вэй обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

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Ранее сегодня Пристайко и посол Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи обсудили возможность либерализации визового режима.

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Все по теме:

МИД, Австрия, Вадим Пристайко, Александр Шалленберг.
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