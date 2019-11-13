Скачать
Среда, 13.11.2019
Кент об украинском деле: Нападки на Йованович подорвали национальные интересы США и Украины
Кент об украинском деле: Нападки на Йованович подорвали национальные интересы США и Украины
Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем
Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем
Евровидение-2020: какие страны подтвердили участие в конкурсе
Евровидение-2020: какие страны подтвердили участие в конкурсе

В Словакии грузовик влетел в автобус со школьниками: много погибших и раненных

В Словакии грузовик влетел в автобус со школьниками: много погибших и раненных
22:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В Словакии в результате ДТП автобуса с грузовиком погибли 12 и травмированы 17 человек.

Не менее 12 человек погибли и еще 17 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в Словакии.

Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел в среду, 13 ноября, недалеко от города Нитра на западе страны.

В автобусе находилось много школьников, возвращавшихся домой после занятий. По неподтвержденным данным, погибли четверо детей.

Сообщается, что водитель автобуса пытался избежать столкновения, но грузовик, перевозивший камни, ударил его в бок, после чего автобус перевернулся и угодил в кювет.

Ужасная трагедия: автобус упал в пропасть (Видео)

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, получив информацию о происшествии, прервал визит на Кипр.

"В это время наши мысли с родителями, которые потеряли своих детей, своих родных и близких. Мы также думаем о раненых, которые должны получить максимально возможную помощь и уход. Мы все надеемся, что число жертв больше не будет расти", - заявила президент страны Зузана Чапутова на своей странице Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Словакия, Нитра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 ноября
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
05 Маникюр осень-зима 2019: самые лучшие идеи для коротких ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь