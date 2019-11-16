В Осло объяснили почему отдали Москве гражданина Норвегии

Новости мира:Россия и Норвегия обменялись шпионами на литовско-российской границе.

Норвежский премьер Ерна Солберг в пятницу поблагодарила Литву за то, что в ходе обмена шпионами с Россией страна помогла вернуть бывшего норвежского пограничника Фроде Берга, осужденного в Москве за шпионаж.

Она подтвердила, что норвежец после почти двух лет пребывания в неволе был освобожден и передан посольству Норвегии в Вильнюсе.

"Решение было наконец найдено благодаря тесному сотрудничеству с властью Литвы. Хочу поблагодарить Литву за тяжелые политические компромиссы, которые пришлось сделать для освобождения Фродо Берга. Это пример хорошего сотрудничества двух союзников", - говорит Солберг.

По словам Солберг, в соглашении речь не шла о выдаче удерживаемых лиц со стороны Норвегии. Она не комментирует вопросы, касающиеся разведки.

"Мы никогда не подтверждали и не подтвердим, что кто-то работает на разведку", - говорит глава правительства.

В свою очередь министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде заявила, что "наше сотрудничество с Россией идет хорошо, мы не чувствуем, что это дело осложнило наши отношения".

Напомним, президент Литвы Гитанас Наусада в четверг помиловал двух граждан России, проложив путь для обмена с Москвой.

Со своей стороны Москва согласилась помиловать двух задержанных в России литовских граждан, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. Также Москва согласилась отпустить норвежца Берга.

Обмен состоялся на литовско-российской границе. Двое российских граждан, Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, были переданы Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, в Шри-Ланке проходят выборы, есть первые инциденты.