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Протесты в Грузии: глава государства выступила с заявлением

Протесты в Грузии: глава государства выступила с заявлением
18:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Протесты в Грузии начались после того, как депутаты провалили голосование по избирательной реформе.

Президенткой Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление по поводу провала парламентом конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему.

Об этом сообщает грузинский "Первый канал".

"Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что, исходя из напряженности и поляризации в нашей стране, сохранение нашего общего достижения - стабильности - является моей главной заботой и требованием народа. Мы все должны уважать это требование", - заявила она.

Для парламентских выборов в следующем году необходимо сохранить максимальное спокойствие, призывает Зурабишвили.

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"В зависимости от политической ситуации, своих амбиций или предвыборных расчетов, различные партии в разных странах предпочитают определенную избирательную систему. Общественность в меньшей степени вовлечена в формирование этой системы и, соответственно, поэтому менее осведомлена.

Очень жаль, что так громко озвученную инициативу, которая соответствует рекомендациям международного сообщества, не смогли (или не захотели) довести до конца. Это приводит к негативной оценке процессов, происходящих в нашей стране - в то время, когда нам нужна активная поддержка по всем направлениям", - говорит лидер государства.

Она подчеркивает: такая поддержка крайне важна с учетом ситуации на оккупационной линии, "особенно тогда, когда участие и реакция международного сообщества на задержание нашего заслуженного врача имеют решающее значение".

По ее словам, процессы в парламенте не являются "непреодолимой трудностью для страны или концом демократии", но следует воздержаться от углубления напряженности и обострения поляризации.

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"Я призываю власть и оппозицию использовать любую возможность, чтобы найти общий язык, улучшить Избирательный кодекс и создать максимальные условия для честных выборов. Я убеждена, что существует ресурс для выхода из этого напряженного положения", - говорится в тексте заявления президента Грузии.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Как сообщалось ранее, норвежский премьер Ерна Солберг в пятницу поблагодарила Литву за то, что в ходе обмена шпионами с Россией страна помогла вернуть бывшего норвежского пограничника Фроде Берга, осужденного в Москве за шпионаж.

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Грузия, Протесты, Избирательная реформа, Саломе Зурабишвили.
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