Спасли жизнь: в Минздраве рассказали о состоянии президента

Новости мира:В настоящее время врачи предписывают президенту уменьшить нагрузку для полного восстановления.

Доктора Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде "спасли жизнь" президенту Сербии Александару Вучичу, госпитализированному из-за проблем с сердцем. Об этом заявил в воскресенье СМИ министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, пишет местный телеканал RTS.

По словам министра, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам. Доктора оценили, что жизнь президента в опасности. Сотрудники ВМА срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

Лончар поблагодарил медиков за их работу, подчеркнув их высокий профессионализм.

Как сообщалось ранее, президент Сербии госпитализировали в пятницу.