В аэропорту Франкфурта не разминулись два самолета

Новости мира:В результате "ДТП" у одного самолета повреждено крыло, а у другого стабилизатор.

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта при маневрировании, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает DW.

Корейский самолет Air Boeing 777 столкнулся с самолетом Air Namibia после посадки в субботу в 18.20 по местному времени.

На корейском самолете был поврежден горизонтальный стабилизатор, у намибийского самолета небольшие повреждения крыла.

На момент столкновения самолет Air Namibia "двигался с низкой скоростью по земле".

Корейский самолет, который должен был осуществить обратный рейс в Сеул, не смог вылететь после инцидента, и пассажирам было предложено проживание в гостинице.

Как сообщалось ранее, правительство ФРГ считает "весьма тяжкими" новые обвинения в адрес Москвы, предъявленные накануне Объединенной следственной группой. Соответствующее заявление сделала представитель МИД Германии Мария Адебар, сообщает Deutsche welle.