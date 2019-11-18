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Протесты в Грузии: силовики разобрали палаточный городок

Протесты в Грузии: силовики разобрали палаточный городок
16:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Спецназ Грузии оттеснил протестующих от входов в здание парламента, полиция разбирает палаточный городок.

Полиция в Тбилиси разобрала палаточный городок оппозиционеров перед зданием парламента Грузии.

В эти минуты спецназ МВД Грузии при поддержке спецтехники продолжает оттеснять протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси.

Ранее полиция с применением водометов оттеснила участников акции от входов в здание парламента и начала задержания.

К настоящему времени территория у здания парламента практически очищена от протестующих. Спецоперация по разблокированию входов в здание парламента завершена.

Участники акции переместились на площадь перед парламентом. Спецназовцы по-прежнему оттесняют их, применяя водометы. Оппозиционеры включили через динамики гимн Грузии.

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По оценке некоторых грузинских СМИ, действия спецназа на этот раз в отличие от разгона акции протеста 20 июня, когда пострадали 240 человек, не были слишком агрессивными. Спецназ практически не применял дубинки, не было и выстрелов резиновыми пулями, хотя несколько человек пострадали в давке.

Протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

В Грузии оппозиция продолжает блокировку парламента

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

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Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

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Грузия, Протесты, Тбилиси, Бидзина Иванишвили.
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