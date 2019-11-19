Возле берегов Италии задержали яхту украинцев с полным трюмом нелегалов

Новости мира:У берегов Италии обнаружена яхта с нелегалами.

У берегов Италии обнаружена яхта с 74 нелегалами, на борту которой было двое украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Недавно ГПСУ получила подтверждение, что по предоставленной Европолом информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной сделки, береговая охрана Италии преградила путь дрейфующей яхте", - говорится в сообщении.

Отмечается что плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика.

"На борту маленького судна находились до 74 пассажиров, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из двух украинцев 1980 и 1988 рождения. При содействии нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала", - сообщает ГПСУ.

Госпогранслужбой Украины совместно с Нацполицией и Европолом принимаются активные меры по противодействию указанной преступной деятельности, проводятся следственные действия, конечной целью которых является привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинских граждан в преступную деятельность за рубежом.

Кроме того, ГПСУ призывает всех граждан Украины тщательно изучать предложения работы, имеющие сомнительный характер, чтобы не стать жертвами преступников.