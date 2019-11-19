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Не просто так: Зеленский рассказал, почему не бреется

Не просто так: Зеленский рассказал, почему не бреется
15:45 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинских судна, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою небритость предрассудками и пообещал привести себя в порядок по возвращению в Украину захваченных осенью минувшего года Российской Федерацией военных судов.

"Я хочу извиниться, что не бритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово… - "забобоны" (рус. предрассудки – ред.). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть "забобон". Знаете: сейчас я жду корабли - корабли вернутся, тогда побреюсь", - сказал Зеленский на совместной с премьер-министром Чехии пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, от встречи в нормандском формате он ожидает "реальных результатов".

Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"

Он обещал, что обсудит с лидерами Франции, Германии и России вопрос конкретных сроков окончания военного конфликта на Донбассе.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций.

Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей

17 ноября захваченные украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне. В МИД Украины заявили, что после возвращения суден будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, в каком они состоянии и были ли изъяты из них оборудование и документация.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей. Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

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Россия, Керченский пролив, Корабли, Владимир Зеленский.
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