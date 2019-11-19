ЕС о возвращении захваченных кораблей: Это произошло с большим опозданием

Новости мира:ЕС прокомментировал возвращение Россией захваченных кораблей.

Евросоюз неоднократно подчеркивал, что Россия должна выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные суда Украине. ЕС до сих пор ожидает, что РФ обеспечит свободный доступ к Азовскому морю.

Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине на запрос "Европейской правды".

"Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной. Это произошло с большим опозданием. ЕС неоднократно подчеркивал, что России нужно выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные суда Украине", - отметили дипломаты.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море, согласно международному праву. Украина проявила конструктивный подход для продвижения вперед в решении конфликта, что является следствием актов России против Украины, и мы ожидаем, что Россия ответит взаимностью этим начинаниям подобными положительными шагами", - добавили в представительстве ЕС в Украине.

Напомним, 18 ноября Министерство иностранных дел России заявило, что передало Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины подтвердил, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.