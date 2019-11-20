В Италии взорвалась фабрика пиротехники: есть погибшие (Видео)

В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает ANSA.
"Взрыв произошел на фабрике фейерверков в провинции Мессина. Инцидент случился в населенном пункте Кавалиери. На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей. Подтверждена информация о четырех погибших", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по меньшей мере двое человек пропали без вести в результате взрыва. Среди погибших - 71-летняя жена владельца фабрики.
Спасатели предупреждают, что количество жертв инцидента может возрасти.