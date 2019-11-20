В Италии взорвалась фабрика пиротехники: есть погибшие (Видео)

Новости мира:В Италии на воздух взлетела фабрика фейерверков.

В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает ANSA.

"Взрыв произошел на фабрике фейерверков в провинции Мессина. Инцидент случился в населенном пункте Кавалиери. На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей. Подтверждена информация о четырех погибших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по меньшей мере двое человек пропали без вести в результате взрыва. Среди погибших - 71-летняя жена владельца фабрики.

Спасатели предупреждают, что количество жертв инцидента может возрасти.