Скачать
Четверг, 21.11.2019
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером
УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером
Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года
Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года

СМИ: в Испании считают, что за протестами в Каталонии стоит РФ

СМИ: в Испании считают, что за протестами в Каталонии стоит РФ
15:04 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Правоохранители начали расследование причастности Москвы к событиям в Каталонии.

Национальный суд Испании начал расследовать возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании.

Об этом в четверг сообщила газета El País со ссылкой на три собственных источника.

Расследование начал судья Национального суда Мануэль Гарсия Кастельон. Проводить следствие поручили Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

Расследование сосредоточено на так называемом элитном воинском подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе. Суд сохраняет информацию о предварительном производстве в тайне.

В Каталонии протестуют против решения суда Испании

О существовании этого подразделения ГРУ писали независимые российские СМИ. На международном пространстве о нем заговорили после публикации The New York Times. Издание утверждало, что представители этой группы, по мнению западных разведчиков, причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в политическую ситуацию в Каталонии и называла кризис внутренней проблемой Испании.

Полиция не позволила сепаратистам заблокировать железнодорожный вокзал (Видео)

Ранее СМИ сообщали, что хакеры из России помогали поддерживать сайты по референдуму о независимости Каталонии в рабочем состоянии.

Отдельно испанский разведка в официальном отчете обнародовал свои подозрения относительно российского вмешательства в каталонский кризис.

Как сообщалось ранее, в столице Каталонии Барселоне возобновились массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Россия, Барселона, Каталония, Протесты в Каталонии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
03 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
05 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине впервые провели трансплантацию в районной больнице
В районной больнице впервые провели трансплантацию
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
КС признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады
КС признал неконституционным закон Зеленского
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь