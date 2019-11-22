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Оппозиция начала вешать замки на офисы мажоритарных депутатов "Грузинской мечты"

Оппозиция начала вешать замки на офисы мажоритарных депутатов "Грузинской мечты"
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Новости-Грузия

Новости мира:Демонстранты решили опечатать офисы провластных депутатов из-за провала избирательной реформы.

Члены оппозиционной партии "Европейская Грузия" и гражданские активисты в знак протеста против провала избирательной реформы повесили замок на бюро председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе в городе Озургети (регион Гурия).

Об этом сообщает информационное агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

Как отмечается, в ходе сегодняшней акции у мажоритарного бюро Талаквадзе было мобилизовано большое количество полиции. Помешать повесить замок на двери офиса также пытались активисты "Грузинской мечты". Несколько раз ситуация обострялась.

Задержаны 37 участников акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси

Председателя озургетского отделения "Европейской Грузии" Михаила Гоготишвили столкнули со ступеней мэрии, где находится бюро.

"Они толкали нас, прогоняли, но в конечном счете офис Талаквадзе был опечатан. На здание мэрии, где находится мажоритарное бюро Талаквадзе, мы наклеили стикеры. У нас было противостояние с активистами "Грузинской мечты". Они начали оскорблять нас, однако мы зафиксировали, что мы мирные граждане и протестуем против провала (реформы). Мы сказали, чтобы они не снимали (замок), потому что мы снова вернемся. Везде мы напомним им, что обещание должно быть выполнено, и выборы должны быть проведены по пропорциональной системе", — сказал Гоготишвили журналистам.

В пятницу "Европейская Грузия" планирует "опечатать" офисы всех мажоритарных депутатов правящей партии. Гражданские активисты и оппозиционеры собираются повесить замки на бюро Михаила Кавелашвили в тбилисском районе Надзаладеви, Мамуки Мдинарадзе в Сабуртало, а также Иосифа Макрахидзе в городе Гори. Офисы других мажоритариев "Грузинской мечты" вместе с гражданскими активистами пикетировать будет "Единое национальное движение".

Протесты в Грузии: после силового разгона оппозиция вернулась под парламент

Как сообщалось, волна протеста не прекращается в Грузии с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил законопроект о реформе избирательной системы, которую обещала провести правящая партия. В основном, инициативу не поддержали мажоритарные депутаты "Грузинской мечты". Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. 25 ноября планируется крупная акция оппозиции на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Как сообщалось ранее, суд Тбилиси вынес приговор 12 участникам протестов, которых задержали во время акции протеста у здания парламента Грузии.

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Грузия, Тбилиси, Грузинская мечта, Протесты в Грузии.
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