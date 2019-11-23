ЕС призывает РФ отменить закон об "иностранных агентах"

Новости мира:В ЕС неоднократно заявляли, что данный закон ограничивает основные свободы.

В ЕС считают принятие в РФ закона об "иностранных агентах" тревожным шагом, направленным против свободных СМИ, и попыткой заставить замолчать независимые голоса в России.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, обнародованном в субботу.

Европейский союз неоднократно заявлял, что действующее российское законодательство о признании неправительственных организаций и СМИ "иностранными агентами" ограничивает осуществление основных свобод, отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что эта практика явно противоречит обязательствам России в области прав человека.

"Принимая во внимание и без того ограниченное пространство для свободных СМИ в стране, дальнейшее расширение сферы действия законодательства является еще одним тревожным шагом против свободных и независимых СМИ и доступа к информации, а также новой попыткой заставить замолчать независимые голоса в России", - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС.

Она добавила, что ЕС поддерживает призыв представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ к российским законодателям отменить закон.

Государственная дума РФ 21 ноября приняла закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" физических лиц.

В законопроекте сказано, что любой человек может быть признан СМИ-"иностранным агентом", если выполнены два условия: он распространяет информационные материалы и получает деньги из иностранных источников.

Никаких других дополнительных критериев и объяснений, как будут искать таких СМИ-физлиц, нет. В Госдуме подтвердили, что такими СМИ могут быть признаны как иностранцы, так и россияне.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что принятым законом Россия нарушает принципы Совета Европы.