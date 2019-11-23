Скачать
Суббота, 23.11.2019
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет
Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

ЕС призывает РФ отменить закон об "иностранных агентах"

ЕС призывает РФ отменить закон об "иностранных агентах"
13:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В ЕС неоднократно заявляли, что данный закон ограничивает основные свободы.

В ЕС считают принятие в РФ закона об "иностранных агентах" тревожным шагом, направленным против свободных СМИ, и попыткой заставить замолчать независимые голоса в России.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, обнародованном в субботу.

Европейский союз неоднократно заявлял, что действующее российское законодательство о признании неправительственных организаций и СМИ "иностранными агентами" ограничивает осуществление основных свобод, отметила пресс-секретарь.

Берлин против выведения ядерного оружия

Она добавила, что эта практика явно противоречит обязательствам России в области прав человека.

"Принимая во внимание и без того ограниченное пространство для свободных СМИ в стране, дальнейшее расширение сферы действия законодательства является еще одним тревожным шагом против свободных и независимых СМИ и доступа к информации, а также новой попыткой заставить замолчать независимые голоса в России", - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС.

Она добавила, что ЕС поддерживает призыв представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ к российским законодателям отменить закон.

Государственная дума РФ 21 ноября приняла закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" физических лиц.

В законопроекте сказано, что любой человек может быть признан СМИ-"иностранным агентом", если выполнены два условия: он распространяет информационные материалы и получает деньги из иностранных источников.

"Зависимая Германия": СМИ раскритиковали внешнюю политику Меркель

Никаких других дополнительных критериев и объяснений, как будут искать таких СМИ-физлиц, нет. В Госдуме подтвердили, что такими СМИ могут быть признаны как иностранцы, так и россияне.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что принятым законом Россия нарушает принципы Совета Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Россия, Европа, Иностранные агенты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
02 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
03 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
04 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
05 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю
В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
В ООС погиб украинский военный
В ООС погиб украинский военный
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь