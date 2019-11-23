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СМИ: Сепаратисты вели переговоры с РФ о признании независимости Каталонии

СМИ: Сепаратисты вели переговоры с РФ о признании независимости Каталонии
15:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Экс-депутат "Единой России" рассказал, что сепаратисты хотели от РФ признания независимости Каталонии.

Экс-депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Сергей Марков заявил, что каталонские сепаратисты пытались через него договориться с РФ о признании независимости Каталонии в обмен на признание Крыма российским.

Об этом сообщило испанское издание El Mundo, корреспондент которого встретился с Марковым.

Сергей Марков - депутат Госдумы РФ пятого созыва от партии "Единая Россия" и в прошлом был доверенным лицом кандидата Путина на выборах президента. СБУ признавала Маркова персоной нон грата в Украине. Сейчас Марков является профессором Московского государственного института международных отношений и фигурирует в эфирах российского ТВ как "политолог".

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Как рассказал Марков испанскому изданию, во время каталонского кризиса с ним якобы вышел на контакт советник бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Виктор Терраделльяс, бывший секретарь по международным вопросам ныне не существующей партии "Демократическая конвергенция Каталонии". Он якобы "хотел поговорить о политических вопросах".

"Я сказал им, что поговорю с коллегами, и они подтвердили, что Россия будет на стороне испанского правительства", - заверил Марков издание.

Марков не раскрыл, к кому пришел, чтобы узнать официальную позицию РФ, но сказал, что они не были чиновниками, а "политическими консультантами".

"Мы встретились снова и я сказал им (каталонцам), что в России нет возможности признать независимость Каталонии по нескольким причинам", - сказал он.

Затем, по словам Маркова, каталонский посланник положил на стол свое встречное предложение. "Они сказали мне, что они могут признать Крым частью России".

Но, сказал Марков, Россию не заинтересовало это предложение. "Мы великая страна, мы не заинтересованы в этом признании", - отметил он.

Марков добавил, что у него было "две или три встречи" с каталонским посланником во время "острой фазы каталонского кризиса".

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Заметим, комментарий Маркова обнародован на фоне расследования в Национальном суде о деятельности российских шпионов и степени их проникновения в процессы вокруг попытки провозглашения каталонской независимости.

Следователи работают с несколькими гипотезами и не исключают, что существуют связи между лидерами каталонских сепаратистов и российскими шпионами.

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Испания, Россия, Барселона, Протесты в Каталонии, Русский шпион.
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