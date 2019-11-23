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Посольство: Франция вместе с украинским народом чтит память жертв Голодомора

Посольство: Франция вместе с украинским народом чтит память жертв Голодомора
20:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Посольство Франции выступило с заявлением в День памяти жертв Голодомора.

В Посольстве Франции заявили, что Голодомор 1932-33 годов глубоко травмировал Украины и всю Европу.

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, обнародованном в Twitter.

"Франция вместе с украинским народом чтит память жертв Голодомора. Никогда не забудем эту огромную трагедию, которая глубоко травмировала Украины и всю Европу", - подчеркнули в посольстве.

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В субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Террор голодом, который продолжался в Украине в течение 22 месяцев - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических основ украинской нации. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.

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В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор в Украине 1932-1933 годов на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

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Франция, Голодомор, День памяти жертв Голодомора.
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