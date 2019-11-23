Гончарук призвал украинцев зажечь свечу в память о жертвах Голодомора

Новости Украины:По словам Гончарука, Голодомор украинцев является примером бессмысленной жестокости власти СССР.

Голодомор 1932-33 годов является не только ужасным преступлением против человечности, а и примером бессмысленной жестокости власти СССР.

Об этом написал Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"Светлая память тем, кто прошел через страшные муки Голодомора 1932-1933. Сложно в Украине найти семью, в которой бабушка или дедушка не стали жертвами советских палачей. Этот акт геноцида украинцев - пример бессмысленной жестокости власти СССР. Ужасного преступления против человечности", - подчеркнул премьер.

Он призвал всех, где бы кто ни был, в 16:00 зажечь свечи памяти миллионов украинцев, уничтоженных Голодомором.

Как сообщалось ранее, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Террор голодом, который продолжался в Украине в течение 22 месяцев - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических основ украинской нации. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор в Украине 1932-1933 годов на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.