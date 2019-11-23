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Баканов о Голодоморе: Враг продолжает использовать старые чекистские методы

Баканов о Голодоморе: Враг продолжает использовать старые чекистские методы
17:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Баканов присоединился к акции в День памяти жертв Голодомора.

Спустя более 80 лет после трагедии Голодомора враг продолжает использовать старые чекистские методы.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов по случаю Дня памяти жертв Голодомора, сообщает официальный веб-сайт ведомства.

Отмечается, что СБУ присоединилась к общенациональной акции памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов и искусственных голодоморов 1921-1922 и 1946-1947 годов.

"Спустя более 80 лет после трагедии враг продолжает использовать старые чекистские методы. В условиях необъявленной войны агрессор по привычке отрицает, врет и манипулирует. Информационное пространство превратилось в еще одно поле боя. Уверен, что в этом противостоянии голос правды станет нашим победным оружием", - подчеркнул Баканов.

Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция

Уточняется, что в день скорби свечи памяти о жертвах сталинского режима загорелись в окнах зданий СБУ, а руководство и сотрудники спецслужбы приняли участие в мемориальных мероприятиях.

"Спланированное убийство украинцев голодом является одной из самых черных и наиболее трагических страниц отечественной истории. Тоталитарный коммунистический режим пытался уничтожить самостоятельность украинских крестьян насильственной коллективизацией и раскулачиванием, обескровить непосильными хлебозаготовками, запугать массовым террором. Не сумев сломать национальный дух, карательно-репрессивная машина прибегла к сознательному и целенаправленному истреблению целого народа. За короткое время Москва заморила голодом минимум 4,5 миллиона украинцев", - отметили в СБУ.

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На протяжении десятилетий Голодомор замалчивался советской властью, и любые упоминания о трагедии были под строгим запретом, а отдельные попытки раскрыть правду - клеймили как "происки врага" и "антисоветчину".

С обретением Независимости "стены советской лжи упали", и теперь в свободном доступе находится огромный массив документов о Голодоморе, а также идет постоянный поиск, систематизация, рассекречивание и обнародование материалов об истреблении украинцев, отметили в СБУ.

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Как сообщалось, в субботу, 23 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

День памяти отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

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СБУ, Голодомор, День памяти жертв Голодомора, Иван Баканов.
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