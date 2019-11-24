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Манифест Консерваторов: Джонсон назвал новую окончательную дату Brexit

Манифест Консерваторов: Джонсон назвал новую окончательную дату Brexit
18:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Джонсон обещает внести соглашение о Brexit в парламент до Рождества и выйти из ЕС до 31 января

Премьер Британии Борис Джонсон пообещал внести соглашение о Brexit в парламент до 25 декабря.

Об этом он сказал, представляя манифест консерваторов в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер-министр пообещал "завершить Brexit" до конца января, вернув в парламент законопроект относительно соглашения о Brexit до 25 декабря и позволив Британии "перевернуть страницу беспорядка, задержек и раздора последних лет".

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Консерваторы хотят, чтобы депутаты ратифицировали соглашение о Brexit до даты выхода из ЕС 31 января. После этого наступит переходный период, в течение которого Британия будет продолжать следовать правилам ЕС, в то время как обе стороны будут пытаться выработать постоянное торговое соглашение.

Палата общин одобрила законопроект о соглашении о выходе в принципе в октябре. Однако парламент должен рассмотреть соглашение повторно, поскольку законодательный орган был распущен и назначены досрочние выборы 12 декабря.

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Опросы общественного мнения показывают, что Консервативная партия Джонсона имеет значительное преимущество над Лейбористской партией, хотя большое количество избирателей, которые не определились, означает, что результат не является определенным.

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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