Манифест Консерваторов: Джонсон назвал новую окончательную дату Brexit

Новости мира:Джонсон обещает внести соглашение о Brexit в парламент до Рождества и выйти из ЕС до 31 января

Премьер Британии Борис Джонсон пообещал внести соглашение о Brexit в парламент до 25 декабря.

Об этом он сказал, представляя манифест консерваторов в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер-министр пообещал "завершить Brexit" до конца января, вернув в парламент законопроект относительно соглашения о Brexit до 25 декабря и позволив Британии "перевернуть страницу беспорядка, задержек и раздора последних лет".

Консерваторы хотят, чтобы депутаты ратифицировали соглашение о Brexit до даты выхода из ЕС 31 января. После этого наступит переходный период, в течение которого Британия будет продолжать следовать правилам ЕС, в то время как обе стороны будут пытаться выработать постоянное торговое соглашение.

Палата общин одобрила законопроект о соглашении о выходе в принципе в октябре. Однако парламент должен рассмотреть соглашение повторно, поскольку законодательный орган был распущен и назначены досрочние выборы 12 декабря.

Опросы общественного мнения показывают, что Консервативная партия Джонсона имеет значительное преимущество над Лейбористской партией, хотя большое количество избирателей, которые не определились, означает, что результат не является определенным.