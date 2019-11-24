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Джонсон прокомментировал информацию о сокращении численности британской армии

Джонсон прокомментировал информацию о сокращении численности британской армии
18:56 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Премьер Британии опроверг информацию о сокращении численности армии.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опроверг информацию о планах сокращения численности войска в 60-65 тысяч.

Об этом он заявил во время презентации манифеста консерваторов в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Не будет сокращений в армии в одной форме, мы сохраним ее численность", - сказал Джонсон.

Также он добавил, что Британия увеличивает финансирование вооруженных сил, выполняя обязательства в рамках НАТО по расходам 2% ВВП на оборону.

Манифест Консерваторов: Джонсон назвал новую окончательную дату Brexit

Ранее The Times сообщила, что военное руководство Британии обсуждает планы по сокращению численности британской армии и сдачи в аренду США одного из авианосцев.

Высокопоставленные офицеры, по данным издания, рассматривают возможность сокращения армии до 60 000 - 65 000 человек – наименьшего количества за века.

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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