Нехватка кадров: в Британии хотят сократить армию до рекордного количества

Новости мира:Численность британской армии хотят значительно сократить.

Военное руководство Британии обсуждает планы по сокращению численности британской армии и сдачи в аренду США одного из авианосцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Отмечается, что из манифеста консерваторов уберут обязательство "поддерживать общий размер вооруженных сил", сделанное два года назад тогдашним премьером Терезой Мэй.

Высокопоставленные офицеры рассматривают возможность сокращения армии до 60 000 - 65 000 человек – наименьшего количества за столетие.

Несмотря на обязательства манифеста 2015 года, что армия будет поддерживаться на уровне по крайней мере 82 000 солдат, она уже сократилась до 73 000.

Отмечается, что дискуссии находятся на начальной стадии в соответствии с указаниями министра обороны Бена Уоллеса урезать потребности в соответствии с доступными средствами.

Также в Британии не исключают возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду США с целью сокращения расходов.

"Армия ненавидит авианосцы, она считает их "белыми слонами", но американцы их обожают. Они позволяют сэкономить, потому что для их обслуживания требуется гораздо меньший экипаж, чем на американских авианосцах", - отметил один из источников издания в армии.

"Армия не может набрать или содержать людей, которые ей нужны. И армия, и флот считают, что работу ВВС скоро будут выполнять беспилотники", - добавил собеседник издания.

Британская армия насчитывала 3,1 миллиона человек в конце Второй мировой войны, а затем сократилась до 159 000 в 1980 году и составила 102 120 в 2003 году, во время войн в Афганистане и Ираке.

По информации источников, направление и масштабы сокращений будут в значительной степени зависеть от того, кто станет у руля армии, когда генерал Ник Картер уйдет с должности начальника штаба в следующем году.