Евродепутаты проголосуют по полному составу Еврокомиссии

Новости мира:На первой сессии Европарламента Евродепутаты проведут голосование по полному составу Европейской комиссии.

Центральным событием открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) станет голосование евродепутатов по полному составу Европейской комиссии мандата 2019-2024 гг.

Сессия будет проходить 25-28 ноября.

"Очевидно, что наиболее важное событие следующей недели состоится в среду. Это избрание коллегии комиссаров. Госпожа (избранный председатель Европейской комиссии Урсула - ИФ) фон дер Ляйен представит свою команду, и состоятся дебаты об ее целях", - сказала представитель пресс-службы ЕП Дельфин Коляр, информируя журналистов о повестке дня сессии в минувшую пятницу.

Она уточнила, что голосование будет проводиться в один тур по всему составу Еврокомиссии в целом и простым большинством.

Пресс-секретарь также объявила, что на сессию в Страсбурге прибудет украинский кинематографист Олег Сенцов, освобожденный из заключения в России и вернувшийся на Украину в рамках сентябрьского обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Коляр напомнила, что Сенцов является лауреатом премии Европарламента им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. "Он примет участие в официальном заседании во вторник в 12:00 - 12:30 (13:00 - 13:30 по Киеву), за которым последует его пресс-конференция вместе с председателем (ЕП Давидом - ИФ) Сассоли", - сообщила представитель Европейского парламента.

"Господин Сенцов в понедельник вечером также примет участие в совместном заседании подкомитета по правам человека и комитетов (Европарламента - ИФ) по иностранным делам и развитию", - добавила она.

К числу важных пунктов повестки Коляр отнесла голосование по бюджету ЕС на 2020 год, по которому на минувшей неделе ЕП и Совет ЕС достигли согласия.

Пресс-секретарь подчеркнула, что евродепутатам удалось добиться по сравнению с проектом Европейской комиссии дополнительно 850 млн евро для таких приоритетов ЕП, как климат (более 500 млн евро дополнительно), инновации, исследования, развитие и молодежь. Общий объем обязательств по бюджету на 2020 год составил 168,7 млрд евро.

Как обычно на сессиях, предшествующих саммитам ЕС, Европарламент заслушает вопрос о подготовке к Европейскому совету 12-13 декабря. Две главные темы, отмечают в пресс-службе ЕП, - это борьба против климатических изменений, по которой Евросовет намерен завершить работу над долгосрочной стратегией ЕС, и достижение климатического нейтралитета к 2050 году, а также переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на период 2021-2027 годов.

Депутаты обсудят 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в связи с присоединением ЕС к Стамбульской конвенции меры борьбы против сексуального и сексистского насилия по отношению к женщинам и примут соответствующую резолюцию.

В связи с 30-летием Конвенции ООН о правах ребенка парламентарии рассмотрят новые вызовы, которые сегодня встают перед детьми и молодежью. Свою тему они обозначили, как "Права ребенка в глобализированном и цифровом мире".

По международному разделу пройдут дебаты с последним, как заявлено в повестке, участием сдающей свои полномочия главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Среди тем для обсуждения: ситуация в странах восточного соседства, в Ливане, Ираке, Иране, Израиле и Палестине, включая вопрос израильских поселений.

Председатель Европарламента Сассоли объявит на этой сессии имя лауреата кинопремии ЕС LUX 2019 в присутствии кинорежиссеров-номинантов.

Финалистами нынешнего года стали фильмы "Безнадёжное дело Хаммаршёльда" Мадса Брюггера (производство Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии), "Бог существует, её имя Петруния" Теоны Митевска (Северная Македония, Бельгия, Словения, Хорватия, Франция) и "Королевство" Родриго Сорогоена (Испания, Франция).

Европарламент возьмет на себя расходы по субтитрам на 24 официальных языках союза для трех фильмов-финалистов и по изготовлению цифровых копий для каждого государства-члена ЕС.