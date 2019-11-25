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Евродепутаты проголосуют по полному составу Еврокомиссии

Евродепутаты проголосуют по полному составу Еврокомиссии
04:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:На первой сессии Европарламента Евродепутаты проведут голосование по полному составу Европейской комиссии.

Центральным событием открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) станет голосование евродепутатов по полному составу Европейской комиссии мандата 2019-2024 гг.

Сессия будет проходить 25-28 ноября.

"Очевидно, что наиболее важное событие следующей недели состоится в среду. Это избрание коллегии комиссаров. Госпожа (избранный председатель Европейской комиссии Урсула - ИФ) фон дер Ляйен представит свою команду, и состоятся дебаты об ее целях", - сказала представитель пресс-службы ЕП Дельфин Коляр, информируя журналистов о повестке дня сессии в минувшую пятницу.

Она уточнила, что голосование будет проводиться в один тур по всему составу Еврокомиссии в целом и простым большинством.

Пресс-секретарь также объявила, что на сессию в Страсбурге прибудет украинский кинематографист Олег Сенцов, освобожденный из заключения в России и вернувшийся на Украину в рамках сентябрьского обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Коляр напомнила, что Сенцов является лауреатом премии Европарламента им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. "Он примет участие в официальном заседании во вторник в 12:00 - 12:30 (13:00 - 13:30 по Киеву), за которым последует его пресс-конференция вместе с председателем (ЕП Давидом - ИФ) Сассоли", - сообщила представитель Европейского парламента.

"Господин Сенцов в понедельник вечером также примет участие в совместном заседании подкомитета по правам человека и комитетов (Европарламента - ИФ) по иностранным делам и развитию", - добавила она.

К числу важных пунктов повестки Коляр отнесла голосование по бюджету ЕС на 2020 год, по которому на минувшей неделе ЕП и Совет ЕС достигли согласия.

Пресс-секретарь подчеркнула, что евродепутатам удалось добиться по сравнению с проектом Европейской комиссии дополнительно 850 млн евро для таких приоритетов ЕП, как климат (более 500 млн евро дополнительно), инновации, исследования, развитие и молодежь. Общий объем обязательств по бюджету на 2020 год составил 168,7 млрд евро.

Как обычно на сессиях, предшествующих саммитам ЕС, Европарламент заслушает вопрос о подготовке к Европейскому совету 12-13 декабря. Две главные темы, отмечают в пресс-службе ЕП, - это борьба против климатических изменений, по которой Евросовет намерен завершить работу над долгосрочной стратегией ЕС, и достижение климатического нейтралитета к 2050 году, а также переговоры по долгосрочному бюджету ЕС на период 2021-2027 годов.

Депутаты обсудят 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в связи с присоединением ЕС к Стамбульской конвенции меры борьбы против сексуального и сексистского насилия по отношению к женщинам и примут соответствующую резолюцию.

В связи с 30-летием Конвенции ООН о правах ребенка парламентарии рассмотрят новые вызовы, которые сегодня встают перед детьми и молодежью. Свою тему они обозначили, как "Права ребенка в глобализированном и цифровом мире".

По международному разделу пройдут дебаты с последним, как заявлено в повестке, участием сдающей свои полномочия главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Среди тем для обсуждения: ситуация в странах восточного соседства, в Ливане, Ираке, Иране, Израиле и Палестине, включая вопрос израильских поселений.

Председатель Европарламента Сассоли объявит на этой сессии имя лауреата кинопремии ЕС LUX 2019 в присутствии кинорежиссеров-номинантов.

В составе Еврокомиссии не будет представителя Британии

Финалистами нынешнего года стали фильмы "Безнадёжное дело Хаммаршёльда" Мадса Брюггера (производство Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии), "Бог существует, её имя Петруния" Теоны Митевска (Северная Македония, Бельгия, Словения, Хорватия, Франция) и "Королевство" Родриго Сорогоена (Испания, Франция).

Европарламент возьмет на себя расходы по субтитрам на 24 официальных языках союза для трех фильмов-финалистов и по изготовлению цифровых копий для каждого государства-члена ЕС.

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Еврокомиссия, Европарламент, Депутаты.
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