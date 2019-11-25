Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"

Борисов о базе НАТО в Болгарии: Черное море должно оставаться местом парусников, туризма и мира

Борисов о базе НАТО в Болгарии: Черное море должно оставаться местом парусников, туризма и мира
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:По заявлению премьера, Болгария не позволит разместить у себя военно-морскую базу НАТО.

Болгария не согласится на размещение военно-морской базы НАТО на своей территории.

Об этом заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Maritime.bg.

Борисов сегодня отправился в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Американцы очень хорошо знают мое отношение к этому вопросу и вряд ли будут поднимать его во время наших переговоров с Трампом", - сказал Борисов.

Что будет с Украиной после импичмента Трампа: мнение Климкина

Болгарский премьер подчеркнул, что не произошло никаких изменений в его позиции по Черному морю, которое должно оставаться местом для "парусников, туризма и мира", как он сказал два года назад.

Борисов вспомнил свою встречу в Софии с президентом Румынии в 2016 году, когда он решительно выступил против идеи создать совместной Черноморской флотилии Болгарии, Румынии и Турции и даже отказался подписывать документы, подготовленные румынской стороной.

Кибератака на демократов США: Кеннеди обвинил Украину в участии

Более того, болгарский премьер рассказал, как тогдашний министр обороны Николай Ненчев и президент Росен Плевнелиев на одной из очередных встреч министров обороны НАТО в 2016 году договорились о создании в Болгарии военно-морской базы, о чем он не был заранее уведомлен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Болгария, НАТО, Черное море, Бойко Борисов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
05 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу
Украина ответила на ультиматум России по газу
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь