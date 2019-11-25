Чехии не хватает врачей: больницы просят упростить трудоустройство украинцев

Новости мира:Чешские больницы просят правительство упростить трудоустройство украинцев.

Чешские районные больницы призывают правительство упростить процесс, согласно которому врачи и медсестры из Украины получают необходимую документацию для работы в Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Украинских медиков в течение четырех лет поощряют найти работу в этой стране по правительственной схеме под названием "Украина", направленной на преодоление дефицита местных врачей и медсестер.

В частности, районным больницам трудно найти работников. Глава одного такого заведения сказал, что его руководители не хотят ждать год, чтобы иметь возможность взять на работу врача или медсестру, как это нужно сейчас.

Напомним, в этом году чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников до 40 тысяч человек.

МВД Чехии также изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в стране.

Официальные данные за первые два квартала 2019 года свидетельствуют о том, что в Чехии постоянно легально проживают 140 503 граждан Украины, что на 14 435 больше, чем было зафиксировано летом прошлого года.