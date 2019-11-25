Досрочные выборы в Британии: популярность конкурентов Джонсона растет

Новости мира:Согласно свежим опросам, отставание британских лейбористов от консерваторов сократилось.

Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона продолжает лидировать накануне выборов 12 декабря, однако разрыв с ее основным соперником сокращается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения ICM для Reuters, сообщает "Европейская правда".

Поддержка консерваторов упала на один пункт до 41%, в то время как Лейбористская партия поднялась на два пункта до 34%.

Проевропейские либерал-демократы имеют неизменную поддержку на уровне 13% , в то время как партия Brexit потеряла один пункт и имеет 4%.

Опрос проводился между 22 и 25 ноября.

Социологи также спросили избирателей, позволили ли бы они провести новый референдум о независимости Шотландии от Соединенного Королевства в течение следующих пяти лет. 40% сказали, что они так, 42% - против референдума, и 18% не имеют конкретного мнения по этому вопросу.

Джонсон исключил еще один шотландский референдум, но говорит, что если лейбористы выиграют выборы в следующем месяце, они согласятся на голосование за независимость в следующем году в обмен на поддержку Шотландской национальной партии.