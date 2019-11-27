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В Чехии возбудили дела против топ-чиновников коммунистического режима

В Чехии возбудили дела против топ-чиновников коммунистического режима
10:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Чехии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных функционеров времен ЧССР.

В Чехии возбудили уголовное дело против бывшего Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша и главы правительства социалистической Чехословакии Любомира Штроугала. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Бывших ведущих функционеров коммунистического режима обвиняют в причастности к гибели по меньшей мере 9 человек, которые были убиты при попытке пересечь границу Чехословакии", - говорится в сообщении.

Поскольку Якешу сейчас 97 лет, а Штроугалу - 95, их них на время следствия не стали брать под стражу.

Как отмечается, в деле также фигурирует бывший министр внутренних дел Вратислав Вайнар.

Обвинение основывается на том, что в 1976 году Чехословакия присоединилась к международному пакту о гражданских и политических правах, согласно которому граждане должны были иметь право свободно покидать свою страну. В ЧССР, однако, действовал разрешительный порядок выезда, за границу выпускали не всех. Пограничникам было приказано открывать огонь по нарушителям или натравливать на них собак.

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Якеш - последний генеральный секретарь ЦК КПЧ в период единоличного правления этой партии. Он возглавлял КПЧ с 1987 по 1989 год и ушел в отставку в дни Бархатной революции. Штроугал был премьером при президенте Густав Гусаке после подавления Пражской весны.

Коммунистический режим, существовавший в стране с 1948 по 1989 год, был признан в Чехии преступным. Однако реальных приговоров его бывшим функционерам почти не выносили. Того же Якеша ранее судили по подозрению в содействии советскому вторжению в 1968 году, однако оправдали за недостатком улик.

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Чехия, Коммунистический режим, ЧССР, Любомир Штроугал.
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