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Разрушительное землетрясение в Албании: число погибших возросло

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Разрушительное землетрясение в Албании: число погибших возросло
09:58 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Количество погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 37 человек.

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 37, поисковая операция продолжается третьи сутки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-Channel.

В течение ночи спасатели нашли тела шести погибших, последней под утро нашли тело 22-летней девушки под завалами 4-этажного дома в городе Дуррес.

22-летняя Гризельда Лала - одна из девяти членов семьи Лала, которые все вместе оказались под завалами, поиски еще 5 членов семьи продолжаются.

Кроме того, тела трех погибших нашли под обломками одного дома в городе Тумана.

В среду в Албании произошли еще два сильных толчка магнитудой 5,6 и 5,3: первый в городе Дуррес, наиболее пострадавшем от предыдущего землетрясения, а второй на юго-западе от Мамурраса.

Сильное землетрясение всколыхнуло еще одну европейскую страну

Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Албании возросло до 30 человек, 45 человек удалось спасти из-под обломков.

27 ноября албанские власти объявили днем траура.

В ночь на 26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр находился в портовом городе Дуррес недалеко от столицы страны Тираны.

Новое землетрясение всколыхнуло страну 27 ноября, вызвав панику среди местных жителей.

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Жертвы, Албания, Тирана, Землетрясение в Албании.
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