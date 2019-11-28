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Европарламент призывает РФ остановить преследование литовских судей

Европарламент призывает РФ остановить преследование литовских судей
16:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:13 января 1991 года после объявления Литвой независимости от СССР 14 мирных демонстрантов были убиты, когда войска СССР пошли на штурм телецентра.

Европарламент призывает Россию прекратить политически мотивированное преследование литовских судей, которые осудили лиц за военные преступления, совершенные в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции Европарламента.

"Россия должна прекратить политически мотивированное преследование литовских судей. Страны-члены и Интерпол должны игнорировать запросы России по ордеру на арест", - заявили в ЕП.

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Аналогичный запрос от РФ выдвинут в Интерпол также и в отношении литовских прокуроров, которые поддерживали обвинение.

За совершенные 13 января 1991 года военные преступления литовский суд приговорил 67 человек.

Члены Европарламента призвали страны-члены ЕС не передавать никаких персональных данных в Россию, которые могут быть использованы для уголовного производства против литовских судей и прокуроров.

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Как известно, 13 января 1991 года после объявления Литвой независимости от СССР 14 мирных демонстрантов были убиты и около 800 получили ранения при штурме советскими войсками телецентра в Вильнюсе.

В марте 2019 года литовский суд признал виновными 67 человек в совершении военного преступления.

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Европарламент, РФ, Вильнюс, Страсбург, Преследование.
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