Европарламент призывает РФ остановить преследование литовских судей

Европарламент призывает Россию прекратить политически мотивированное преследование литовских судей, которые осудили лиц за военные преступления, совершенные в Вильнюсе 13 января 1991 года.
Об этом говорится в принятой в четверг резолюции Европарламента.
"Россия должна прекратить политически мотивированное преследование литовских судей. Страны-члены и Интерпол должны игнорировать запросы России по ордеру на арест", - заявили в ЕП.
Аналогичный запрос от РФ выдвинут в Интерпол также и в отношении литовских прокуроров, которые поддерживали обвинение.
За совершенные 13 января 1991 года военные преступления литовский суд приговорил 67 человек.
Члены Европарламента призвали страны-члены ЕС не передавать никаких персональных данных в Россию, которые могут быть использованы для уголовного производства против литовских судей и прокуроров.
Как известно, 13 января 1991 года после объявления Литвой независимости от СССР 14 мирных демонстрантов были убиты и около 800 получили ранения при штурме советскими войсками телецентра в Вильнюсе.
В марте 2019 года литовский суд признал виновными 67 человек в совершении военного преступления.