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Эк-президента Польши Валенсу госпитализировали

Эк-президента Польши Валенсу госпитализировали
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лех Валенса страдает сахарным диабетом а в 2008 году ему поставили кардиостимулятор.

Экс-президент Польши, легендарный лидер "Солидарности" Лех Валенса попал в четверг в больницу.

Об этом сообщил в Тwitter один из сотрудников Валенсы Мирослав Щерба.

"Хотел бы всем сообщить, что президент Лех Валенса проходит обследование в больнице. Врачи будут принимать решение, останется ли он там на дольше", - сообщил Щерба.

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Валенса.

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В конце прошлого года экс-президент Польши также проходил обследование в больнице, до этого он болел воспалением легких.

Как известно, в 2008 году ему была сделана операция на сердце в США, в частности был поставлен кардиостимулятор.

Кроме того, длительное время Валенса страдает сахарным диабетом.

Напомним, президент Сербии Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем, заявило его ведомство в субботу.  

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Польша, Лех Валенса, Экс-президент Польши.
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