Эк-президента Польши Валенсу госпитализировали

Экс-президент Польши, легендарный лидер "Солидарности" Лех Валенса попал в четверг в больницу.
Об этом сообщил в Тwitter один из сотрудников Валенсы Мирослав Щерба.
"Хотел бы всем сообщить, что президент Лех Валенса проходит обследование в больнице. Врачи будут принимать решение, останется ли он там на дольше", - сообщил Щерба.
Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Валенса.
В конце прошлого года экс-президент Польши также проходил обследование в больнице, до этого он болел воспалением легких.
Как известно, в 2008 году ему была сделана операция на сердце в США, в частности был поставлен кардиостимулятор.
Кроме того, длительное время Валенса страдает сахарным диабетом.
Напомним, президент Сербии Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем, заявило его ведомство в субботу.