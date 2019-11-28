Эк-президента Польши Валенсу госпитализировали

Новости мира:Лех Валенса страдает сахарным диабетом а в 2008 году ему поставили кардиостимулятор.

Экс-президент Польши, легендарный лидер "Солидарности" Лех Валенса попал в четверг в больницу.

Об этом сообщил в Тwitter один из сотрудников Валенсы Мирослав Щерба.

"Хотел бы всем сообщить, что президент Лех Валенса проходит обследование в больнице. Врачи будут принимать решение, останется ли он там на дольше", - сообщил Щерба.

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Валенса.

В конце прошлого года экс-президент Польши также проходил обследование в больнице, до этого он болел воспалением легких.

Как известно, в 2008 году ему была сделана операция на сердце в США, в частности был поставлен кардиостимулятор.

Кроме того, длительное время Валенса страдает сахарным диабетом.

Напомним, президент Сербии Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем, заявило его ведомство в субботу.