Землетрясение в Албании: количество жертв перевалило за 40

Новости мира:Число жертв землетрясения в Албании возросло до 46.

Число жертв землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего во вторник утром в Албании возросло до 46 человек. Об этом в четверг вечером сообщило Министерство обороны страны, передает УНН.

По данным ведомства, 22 из погибших являются жителями городов Дуррес и Крудже.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате землетрясения.

Спасатели отмечают, что шансов найти живых все меньше, а сама спасательная операция, начавшаяся три дня назад, завершается.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение. А уже на следующий день, 27 ноября, в Албании вновь произошло землетрясение.