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Туск покидает пост главы Евросовета

Туск покидает пост главы Евросовета
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Туск передал полномочия председателя Евросовета Шарлю Мишелю.

В Брюсселе в пятницу проходит церемония передачи полномочий председателя Европейского совета.

"Европа - лучшее место на планете", - сказал покидающий пост Дональд Туск, чью речь участники церемонии встретили бурными аплодисментами.

Затем он передал своему преемнику бельгийцу Шарлю Мишелю колокольчик. Это символизирует передачу полномочий председателя Евросовета. В начале выступления Туск чуть не уронил этот колокольчик.

Накануне на пресс-конференции Мишель назвал важнейшим приоритетом своего мандата борьбу против климатических изменений. По словам Мишеля, Европа должна стать двигателем "смены парадигмы". Он указал, что в последние десятилетия западные страны обеспечивали прогресс путем чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

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В связи с этим Мишель призвал мобилизовать усилия, чтобы заставить отступить угрозу климату, учредить углеродный нейтралитет, превратить Европу в первый климатически нейтральный континент. Для этого нужны деньги, признал новый глава Евросовета.

Мишель, избранный главами государств и правительств 28 стран ЕС 2 июля 2019 года на пост председателя Европейского совета, приступит к своим новым полномочиям 1 декабря.

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ЕС, Дональд Туск, Евросовет, Шарль Мишель.
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