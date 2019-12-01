Немецкие социал-демократы избрали новых лидеров

Новости мира:Вальтер-Борйанс и Саския Ескен возглавили социал-демократов в Германии.

Новыми лидерами немецких социал-демократов стали Норберт Вальтер-Борйанс и Саския Эскен. За них отдали свои голоса 53,06 процента членов партии, принявших участие в голосовании.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Бывший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) и депутат Бундестага Саския Эскен (Saskia Esken) стали новыми сопредседателями Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В субботу, 30 ноября, руководство СДПГ объявило результаты второго тура голосования по избранию новых руководителей партии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за Вальтера-Борйанса и Эскен отдали свои голоса 53,06 процента членов СДПГ, принявших участие в голосовании.

Их соперники - действующий вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) и политик из Бранденбурга Клара Гайвитц (Klara Geywitz) - набрали 45,33 процента голосов. Участие в голосовании приняли 54 процента членов партии.

Шольц и Гайвитц признали поражение и пообещали свою поддержку новому руководству немецких социал-демократов. Они заявили, что их цель остается снова сделать СДПГ сильной, а это - общая партийная задача, сообщает агентство новостей dpa.

Таким образом, завершился почти полугодовой период для СДПГ, когда партия оказалась без партийного лидера после отставки Андреи Налес (Andrea Nahles). Как сообщалось, выборы нового партийного руководства проходили в два тура.

Вальтер-Борйанс и Саския Эскен ранее нередко критиковали соглашение о создании правительственной коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС. Хотя они и не требуют выхода СДПГ из "большой коалиции", но, по их мнению, текст соглашения нужно изменить, для чего следует провести соответствующие переговоры с консерваторами.

Ныне СДПГ переживает кризис: партия демонстрирует худшие результаты на выборах на протяжении всей послевоенной истории. С 2017 года несколько раз менялось партийное руководство.