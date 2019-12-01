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Жители пострадавшей от наводнения Венеции задумались об автономии

Жители пострадавшей от наводнения Венеции задумались об автономии
14:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Жители Венеции решают вопрос об автономии города.

В воскресенье в Венеции проходит референдум, на котором жители решают, следует ли городу на воде получить автономию и отделиться от материкового промышленного центра Местре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Венеция уже не впервые пытается разорвать связи с Местре. Два муниципалитеты связаны между собой и с 1926 года имеют единого мэра и совет.

Референдум об автономии является пятым за последние 40 лет - предыдущие четыре попытки отделиться потерпели неудачу. Последний раз в 2003 году причиной стала сверхнизкая явка, не достигшая необходимого 50-процентного порога.

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Голосование в воскресенье происходит после крупнейших наводнений с 1966 года, а также на фоне роста массового туризма и перенасыщения города на воде круизными лайнерами. 

Сторонники автономии считают, что со своим мэром и советом Венеция сможет эффективнее решать свои проблемы. Они утверждают, что чиновники на более густонаселенном континенте не понимают уникальных потребностей города на воде. Отделение от материка поддерживают местные политики популистского "Движения 5 звезд".

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Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро заявляет, что инициативы референдума противоречит закону и призывает жителей воздержаться от участия в голосовании. Большинство политических сил муниципалитета поддерживают его позицию.

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Италия, Наводнение, Референдум, Венеция, Стихийное бедствие.
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