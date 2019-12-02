На лондонском мосту возобновили движение после теракта

Новости мира:Лондонский мост, на котором в пятницу произошел теракт, снова открыли для движения автомобилей и пешеходов.

Британская полиция в понедельник объявила о возобновлении движения по Лондонскому мосту после произошедшего на нем 29 ноября теракта, жертвами которого стали два человека. Соответствующее сообщение опубликовано на странице лондонской полиции в Twitter.

"Лондонский мост открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за терпение", - пишет полиция Лондона.

Как сообщалось, 29 ноября на Лондонском мосту вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Погибли двое людей, еще трое получили ранения. Мужчину нейтрализовали прохожие, после чего полиция застрелила нападавшего. На нем обнаружили муляж взрывчатки. Дело квалифицировали как теракт.

Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как террористический акт, добавив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.