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Еще одно громкое ограбление музея в Германии

Еще одно громкое ограбление музея в Германии
08:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Грабители проникли в музей полиции Штази в Берлине 1 декабря.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Берлине грабители проникли на первый этаж музей истории министерства государственной безопасности ГДР (Штази).

Воры "разбили несколько витрин и похитили несколько медалей и драгоценности", а затем исчезли незамеченными, сообщают правоохранители.

Музей расположен в бывшем здании Министерства государственной безопасности ГДР.

Штази или Министерство государственной безопасности ГДР — тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный (с 1952 года) государственный орган Германской Демократической Республики.

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Напомним, совсем недавно в Дрездене произошло очень громкое ограбление, которое уже окрестили "Ограблением века". В немецком Дрездене 25 ноября ограбили всемирно известную коллекцию драгоценностей Зеленый свод. Эту кражу уже называют самой громкой после Второй мировой войны. Преступники похитили гарнитуры из бриллиантов XVIII века.

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Германия, ЕС, Музей, Берлин, Ограбление, Дрезден.
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