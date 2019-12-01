"Застрявшие" украинцы в Берлине: посольство спешит на помощь

Новости Украины:Украинцам, застрявшим в аэропорту Берлина, переоформили билеты на завтра.

В Берлине 49 украинцам, которые не смогли в воскресенье, 1 декабря, вылететь из-за больших очередей на паспортном контроле в аэропорту, бесплатно оформлены новые билеты на понедельник, 2 декабря.

Об этом сообщает Посольство Украины в Германии на своей странице в Facebook.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ, полиции и сотрудников аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - говорится в сообщении.

В то же время во избежание подобных случаев в будущем дипломаты советуют украинцам прибывать с большим запасом времени в аэропорт, поскольку меры безопасности по проверке ручной клади требуют тщательной проверки.

Как сообщалось ранее, 1 декабря в результате больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту Шенефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

Руководство аэропорта утверждает, что пассажиры поздно пришли на посадку из-за опоздания на паспортном пограничном контроле.