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В Мадриде состоялось открытие климатической конференции ООН

В Мадриде состоялось открытие климатической конференции ООН
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В столице Испании стартовала конференция ООН по вопросам изменения климата.

В Мадриде 2 декабря торжественно открылась конференция ООН по проблемам изменения климата, которая продлится по 13 декабря.

Об этом сообщается на сайте форума.

В торжественном открытии конференции 2 декабря под председательством министра окружающей среды Чили Каролины Шмидт приняли участие глава правительства Испании Педро Санчес, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Хёсон Ли, а также другие представители принимающей страны и Организации Объединенных Наций.

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Главной целью конференции является обсуждение следующих важных шагов ООН по изменению климата. После достижения согласия по руководящим принципам реализации Парижского соглашения на 24-ой Конференции сторон (КС24) в Польше в прошлом году, ключевой задачей КС25 является решение ряда вопросов, касающихся полного введения в действие Парижского соглашения.

"Сегодня нам нужно сокращать выбросы (парниковых газов - ред.) на 7,6% каждый год. Поэтому крайне важно, чтобы правительства не только соблюдали свои национальные вклады в рамках Парижского соглашения, но и существенно увеличили свои амбиции", - заявил глава ООН на открытии конференции.

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Ожидается, что в конференции, проходящей под председательством правительства Чили и при материально-технической поддержке правительства Испании, примут участие более 25 тысяч представителей из около 200 стран мира.

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ООН, Мадрид, Глобальное потепление, Изменения Климата.
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