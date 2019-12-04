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Диалог с РФ: Столтенберг пояснил позицию НАТО

Диалог с РФ: Столтенберг пояснил позицию НАТО
16:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо вести диалог с РФ поскольку она является крупнейшем соседом Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг пояснил необходимость ведения диалога с Россией

Об этом Столтенберг сообщил в Лондоне после проведения 3-4 декабря встречи лидеров государств и правительств стран НАТО.

В частности, его спросили, как он рассматривает заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости ведения стратегического диалога с РФ.

"НАТО выступает за диалог с Россией. И мы верим в диалог с Россией, поскольку Россия наш ближайший сосед, наш крупнейший сосед, и нам необходимо стремиться к лучшим отношениям с Россией. И даже если мы не можем добиться лучших отношений с Россией в ближайшей перспективе, мы должны справляться со сложными отношениями, когда существует высокая напряженность, большое военное присутствие, проводится больше военных учений", - заявил Столтенберг.

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По его словам, необходимо обеспечить предсказуемость и прозрачность в отношениях с Россией, чтобы "избегать инцидентов и чрезвычайных ситуаций".

В то же время, сказал Столтенберг, если такие случаи будут происходить, то необходимо сделать так, чтобы они "не выходили из-под контроля и не создавали опасные ситуации".

При этом генсек напомнил, что в НАТО поддерживают двуединый подход в отношениях с Россией, который сочетает диалог с политикой сдерживания и обороны.

"До тех пор, пока мы сильны, едины и решительны, конечно, мы можем участвовать в диалоге с Россией, в том числе по контролю над вооружениями. Мы должны избежать новой гонки вооружений, потому что это дорого, опасно. И именно это является причиной, почему мы очень сожалеем о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И по этой причине мы должны изучать, как мы можем укрепить процесс контроля над вооружениями, поскольку нам нужны соглашения по сохранению количества вооружения на более низком уровне, особенно ядерного вооружения", - отметил в Столтенберг.

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28 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Президент Франции хочет "придать новый импульс" диалогу с Россией с целью поддержания мира и стабильности в Европе.

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Великобритания, НАТО, Россия, Лондон, Йенс Столтенберг, Саммит НАТО.
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