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Современные военные возможности: Столтенберг объяснил интерес НАТО к Китаю

Современные военные возможности: Столтенберг объяснил интерес НАТО к Китаю
18:21 Ср, 4 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира:В НАТО начали размышлять о том, как привлечь Китай к соглашению о контроле над вооружением.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг объяснил усиление интереса Альянса к военному потенциалу Китая.

Об этом Столтенберг сказал в Лондоне после проведенных 3-4 декабря встреч лидеров государств и правительств стран Альянса.

Он напомнил, что ранее существовала традиция концентрировать внимание НАТО на Советском Союзе, но сегодня впервые лидеры НАТО на основе анализа провели дискуссию не только о возможностях, возникающих с ростом Китая, но также и о вызовах.

"Поэтому, лишь идея, что сейчас 29 членов (НАТО) рассмотрели вместе этот вопрос, является важным шагом в правильном направлении", - заявил Столтенберг.

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Вместе с тем он признал, что вопрос Китая не касается только какого-то одного отдельного направления.

"Экономический рост Китая создает экономические возможности, которые спасли миллионы людей от бедности, но в то же время мы видим, что Китай вкладывает значительные средства в новые современные военные возможности. Несколько недель назад они развернули новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь Европы и Северной Америки. Они продемонстрировали гиперзвуковые ракеты и глайдеры, они разместили сотни ракет средней дальности, которые нарушали бы Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, если бы Китай был стороной соглашения", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи генсек сообщил, что в НАТО начали изучать, как можно привлечь Китай к соглашению о контроле над вооружениями.

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"Этот процесс не завершился, поэтому слишком рано быть более конкретными, но по крайней мере признание этого является одним важным шагом, который лидеры сделали сегодня", - сказал генсек Альянса.

Кроме того, по его словам, Китай уже является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия, но следующей весной будет пересматриваться этот договор, и поэтому необходимо обеспечить избежание дальнейшего распространения ядерного оружия в мире.

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Китай, НАТО, Лондон, Йенс Столтенберг, Саммит НАТО.
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