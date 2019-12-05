СМИ: Во французских Альпах нашли базу российских шпионов

15 российских шпионов годами использовали французские Альпы как свою базу для проведения операций по всей Европе. Об этом пишет французская газета "Le Monde".
Издание сообщило, что агенты, которые базировались в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции, принадлежали к элитному подразделению российской военной разведывательной службы ГРУ. Именно это подразделение несет ответственность за заказные убийства и саботаж, которые происходили в Европе между 2014 и 2018 годами.
Один из шпионов, который относится к этому подразделению, был причастен к попытке покушения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Как пишет газета, список российских шпионов удалось составить после того, как британские, французские и швейцарские спецслужбы начали "охоту" на российских агентов весной 2018 года.
Западные спецслужбы выяснили, что агенты ГРУ приехали из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии и все проживали во Франции некоторый период. Эти люди регулярно останавливались в одном и том же районе - Верхней Савойе в таких городах, как Аннмасс, Эвьян и Шамони, а также в более изолированных местах.
До этого они также останавливались в Руасси, Лионе и Ницце, Каннах и не раз в Женеве. Они арендовали автомобили, которыми направлялись в Верхнюю Савойю.
Напомним, Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых называет работниками российской разведки.