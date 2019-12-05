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Немцы живущие в Германии получают меньше, чем их соотечественники за границей

Немцы живущие в Германии получают меньше, чем их соотечественники за границей
09:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Немцы живущие за границей зарабатывают на 12 тыс евро в год больше.

Немцы, живущие за рубежом, заработают в среднем на 12 тысяч евро в год больше, чем их сограждане, которые работают на родине.

Как пишет DW, об этом говорится в результатах исследования Федерального института исследований народонаселения и Дуйсбургського университета в Эссене, опубликованном в среду, 4 декабря.

"Более 60 процентов респондентов сообщили, что чистый доход домохозяйств за рубежом был "лучшим" или "гораздо лучшим", чем их доход за год до этого", - сообщил эксперт института исследований народонаселения Андреас Етте.

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Среди женщин и людей с низким уровнем образования эта разница еще больше.

Ежегодно из Германии на постоянное жительство в другие страны выезжает около 180 тысяч граждан. В то же время на родину возвращаются 130 тысяч немцев. Около 76 процентов немецких эмигрантов имеют высшее образование.

Самой популярной страной для эмиграции для граждан ФРГ является Швейцария - туда переезжает каждый пятый эмигрант. За ней следуют Австрия, США и Великобритания.

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Главной причиной эмиграции граждан ФРГ являются карьерные цели и стремление изменить стиль жизни. Примерно 37 процентов заявили, что причиной переезда стала карьера партнера. Каждый пятый эмигрант переехал на учебу.

Большинство немецких эмигрантов являются молодыми людьми в возрасте от 20 до 40 лет. Средний возраст составляет 36-37 лет.

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Германия, Немцы, Эмигранты.
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