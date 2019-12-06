Скачать
Пятница, 06.12.2019
"Нормандский саммит": в "Слуге народа" прокомментировали "красные линии" оппозиции
"Нормандский саммит": в "Слуге народа" прокомментировали "красные линии" оппозиции
Туск напомнил Макрону об Украине и европейских обязательствах
Туск напомнил Макрону об Украине и европейских обязательствах
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
А вы уже смотрели? Лучшие фильмы 2019 года по версии Американского института кино
Лучшие фильмы 2019 года по версии Американского института кино

Предчувствовал исход: Туск рассказал о наибольшей ошибке ЕС

Предчувствовал исход: Туск рассказал о наибольшей ошибке ЕС
05:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Туск назвал Brexit одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС.

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг охарактеризовал выход Британии из ЕС как одну из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС и самым болезненным для него вопросом за годы работы в Брюсселе, пишет газета The Guardian.

В своем первом интервью после завершения работы на посту главы Евросовета, Туск заявил, что Brexit для него был "самым печальным и болезненным вопросом". Туск также раскритиковал бывшего премьера Британии Дэвида Кэмерона за "ошибку" - организацию референдума, в котором, по мнению Туска, у того него не было шансов победить.

Он рассказал, что предчувствовал исход голосования за два или три месяца до референдума. На следующее утро после голосования Туск и Кэмерон, по словам польского политика, говорили по телефону.

"Я спросил его, это обязательно ли исполнить результат (референдума - Ред)", - рассказал Туск. Даже после того, как он осознал, что этот шаг бесповоротен, он продолжал надеяться (на то, что британцы решат остаться в ЕС - Ред.).

Ядерная сделка: Европа обвиняет Иран в испытании баллистических ракет

Также в этом интервью Туск раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о "смерти мозга" НАТО и выражал негатив по поводу переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии.

"Если мы хотим считать Макрона будущим лидером всей Европы, в политическом смысле, тогда нам нужен политик, который чувствует ответственность за всю Европу, а не только за Францию", - заявил он.

Туск напомнил Макрону об Украине и европейских обязательствах

Туск считает, что на роль лидера европейских стран лучше подходит не Макрон, а канцлер ФРГ Ангела Меркель. Собеседник газеты на то, что она всегда была готова к тому, чтобы думать обо всей Европе и жертвовать национальными интересами во имя интересов всех европейцев.

Туск на прошлой неделе покинул пост председателя Европейского совета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Дональд Туск, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
02 "Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
03 Пристайко покинет Украину в середине февраля
04 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
05 "Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: экс-нардеп Онищенко ждет экстрадиции
СМИ: экс-нардеп Онищенко ждет экстрадиции
Предчувствовал исход: Туск рассказал о наибольшей ошибке ЕС
Предчувствовал исход: Туск рассказал о наибольшей ошибке ЕС
Зеркаль: На мирное соглашение можно выйти за год
Зеркаль: На мирное соглашение можно выйти за год
Рецепт дня: мужской горячий, закусочный торт
Рецепт дня: мужской горячий, закусочный торт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь