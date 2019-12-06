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Исторический Момент: Меркель впервые посетила Аушвиц

Исторический Момент: Меркель впервые посетила Аушвиц
15:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Ангела Меркель стала всего лишь третьим канцлером, который посетил лагерь смерти Аушвиц.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в бывший нацистский лагерь смерти Аушвиц впервые за 14 лет пребывания во главе германского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza.pl.

Меркель стала третьим канцлером Германии, посетившим лагерь. Ее символическая поездка происходит накануне 75-й годовщины освобождения советскими войсками Освенцима от нацистов 27 января 1945 года.Меркель прибыла по приглашению Фонда Аушвиц-Биркенау.

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Заметим, мемориальный комплекс в день приезда Меркель не закрыли для посетителей - вместе с канцлером туда прибывали и обычные туристы.

Меркель прибыла к воротам лагеря с надписью "Arbeit macht frei". Далее она посетит Стену смерти во дворе 11-го блока. В полдень в рамках торжеств по случаю 10-летия основания фонда ожидаются выступления глав правительств Польши и Германии.

Накануне Меркель сообщила о выделении правительством Германии 60 млн евро в бюджет фонда, который осуществляет работы по консервации зданий в бывшем лагере. Среди доноров фонда - более 30 стран.

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10 лет назад Германия уже выплатила фонду 60 млн евро, теперь германское правительство перечислило такую же сумму.

Нацистская Германия уничтожила более миллиона человек в Аушвиц-Биркенау в оккупированной Польше во время Второй мировой войны, большинство из них евреи, привезенные туда со всей Европы.

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Ангела Меркель, Концлагерь, Аушвиц, Канцлер Германии.
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