Пенсионная реформа Макрона: во Франции бастуют железнодорожники

Новости мира:Акция протеста против пенсионной реформы повлияет на работу не только поездов, но и аэропортов.

Во Франции отменили большинство поездов на воскресение. Об этом сообщает Твиттер Национального общества железных дорог Франции. Таким образом, железнодорожники выражают свой протест против пенсионной реформе, которую хочет внедрить правительство страны.

Как говорится в сообщении, в воскресение будет курсировать только один высокоскоростной поезд из шести запланированных. Кроме того, из шести пригородных электричек пустят только одну и два из 10 региональных поездов. Такой же график работы поездов ожидается и завтра, 9 декабря.

Так же отменено ряд поездов, которые курсировали между Францией, Испанией, Швейцарией, Германией.

Забастовка сильно нарушила работу метрополитена в Париже. Как сообщили в парижском автономном управлении транспорта, в воскресение и понедельник будет работать только 14 из 16 линий метрополитена.

"Движение поездов сильно нарушено на наших линиях. Также с задержками ходят автобусы и трамваи", - указали в RATP. Представители транспортной компании призвали жителей города и туристов следить за обновленной информацией, которая появляется на их сайте и в Twitter.

Акция протеста может повлиять не только на работу железнодорожного транспорта. В главном управлении гражданской авиации сообщили о том, что из-за протестов может изменится график авиарейсов.

Напомним, во Франции более 800 тысяч человек приняли участие в протестных манифестациях против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.