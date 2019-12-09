Не Гончарук: самый молодой премьер-министр в мире - в Финляндии

Новости мира:В Финляндии новым премьер-министром станет 34-летняя Санна Марин.

Санна Марин была членом Парламента Финляндии с 2015 года, министром транспорта и связи с 6 июня 2019 года. Завтра парламент проголосует за кандидатуру Марин на пост премьер-министра, далее президент назначит новое правительство.

Таким образом, 34-летняя Санна Марин станет самым молодым премьер-министром.

К тому же, впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка": лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины.

Напомним, 35-летний Алексей Гончарук является самым молодым председателем правительства в истории Украины.