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В ЕС задумались о создании своего аналога "закона Магнитского"

В ЕС задумались о создании своего аналога "закона Магнитского"
19:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:ЕС начинает работу над подготовкой глобального санкционного механизма.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз начнет подготовительную работу с целью разработки глобального санкционного режима за нарушение прав человека, похожего на "закон Магнитского".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"По просьбе нескольких государств-членов мы согласились начать подготовительную работу по глобальному санкционному режиму, чтобы выступать против серьезных нарушений прав человека, который станет равноценным так называемому "закону Магнитского" США", - подчеркнул Боррель.

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Он сказал, что этот вопрос был поднят перед ним во время его выступления в Европейском парламенте на прошлой неделе.

"Сегодня мы решили, и в этом был крепкий консенсус, начать подготовительную работу, и Европейская служба внешних связей подготовит документацию для подготовки эквивалента этого акта. Это будет ощутимый шаг, подтверждающий ведущую глобальную роль Европейского Союза по правам человека в глобальном измерении" , - сказал он.

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Как сообщалось ранее, Конгресс США принял "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Документ сначала был направлен против лиц, предположительно причастных к гибели в СИЗО российского юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В список вносились те, к кому применялись персональные ограничения. Позже перечень пополнялся фамилиями людей, которых США подозревают в нарушении прав человека. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и арест всех счетов в американских банках.

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ЕС, Санкции, Закон Магнитского, Жозеп Боррель.
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